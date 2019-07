Beppe Marotta, ci troviamo nella nuova sede dell'Inter, nel cuore di Milano. Il quartier generale è già da Champions League. Il resto della costruzione, a cominciare dalla squadra, a che punto del percorso si trova?

"Innanzitutto sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto. Progetto che coinvolge Suning come modello vincente, la famiglia Zhang e soprattutto la storia dell'Inter. I valori sono rappresentati da questi trofei, i valori sono quelli che rappresentano poi il diritto da parte del management di scegliere gli uomini che accompagnano a questi obiettivi che sono soprattutto rappresentati dalla cultura della vittoria e del lavoro e soprattutto da un grande senso di appartenenza".

È un'Inter profondamente rinnovata già adesso rispetto a un anno fa. E i cambiamenti - dirigenza, comunicazione, sede, guida tecnica e naturalmente la squadra - non sono finiti. È una sorta di anno zero?

"Diciamo che è un punto di partenza, nel senso che la società si è distinta soprattutto per cercare di dare un'identità precisa, nel dare stabilità finanziaria ed economica. La società è uscita dal settlement agreement: questo è un grande risultato e oggi inizia un nuovo percorso che ci porta ad alzare l'asticella verso traguardi più ambiziosi".

Com'è lavorare in un grande gruppo come Suning e con un presidente come Steven Zhang che rappresenta il potere degli investimenti cinesi, ha studiato nel mondo occidentale, ha una visione aperta sul mondo e in campo sportivo un grande spirito competitivo. Si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un pezzo di futuro, non solo per la giovane età.

"Suning rappresenta innanzitutto un modello vincente nell'imprenditoria mondiale. I valori che questa azienda ha portato all'interno di questo mondo imprenditoriale li ha trasmessi all'Inter. Lo sta facendo soprattutto con la presenza di Steven Zhang, un giovane presidente che però ha dalla sua un'educazione cinese verso certi valori, una grande passione che aumenta di giorno in giorno e che lo porta a identificarsi diventando un grande punto di riferimento per tutti noi con la semplicità e l'umiltà che lo contraddistinguono. È un grande stimolo per lavorare insieme e raggiungere obiettivi importanti".

Com'è nata l'idea di portare Conte all'Inter?

"L'idea è nata semplicemente nell'ottica di trovare un profilo che racchiudesse i valori di cui parlavo prima e che potesse aiutare tutta la società a crescere ulteriormente e devo dire che di questa scelta siamo nettamente orgogliosi".

Marotta è d'accordo con Conte sul concetto di "ridimensionamento" dell'idea di pazza Inter?

"Credo che il dna di una società forse non si può cambiare o stravolgere, però posso dire che oggi l'obiettivo principale è quello di trovare continuità e stabilità".