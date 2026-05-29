Sampdoria, via il ds Andrea Mancini e Invernizzi

Dopo Lombardo , via anche Mancini (Andrea) e Invernizzi . La Sampdoria cambia ancora faccia. Dopo non aver confermato l’allenatore che ha guidato la squadra alla salvezza in Serie B , la bandiera della 'Sampd'Oro' Attilio Lombardo appunto, arriva la decisione di cambiare anche a livello dirigenziale. E così il club blucerchiato ha ufficialmente comunicato la decisione di interrompere i rapporti pure con il direttore sportivo Andrea Mancini , figlio della leggenda doriana Roberto . Non solo: insieme alla separazione da Mancini, ecco anche quella con Giovanni Invernizzi , responsabile dell’area tecnica e anche lui ex calciatore degli anni d’oro e vincenti della Samp. Una " decisione molto difficile" come l’ha definita in una nota sul sito del club il CEO Jesper Fredberg , che l’ha motivata come necessaria perché " siamo convinti che sia giunto il momento di una profonda innovazione. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo per riportare questo club sulla strada giusta e restituirgli il posto che gli spetta il prima possibile . Ciò comporta anche prendere decisioni difficili come questa". Insieme a Mancini e Invernizzi, sarà separazione anche con Samuel Cardenas , responsabile dello scouting. “ Il club -si legge sempre nella nota- annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting/direttore del reclutamento ”.

Samp, il comunicato su Mancini e Invernizzi

"L’U.C. Sampdoria -si legge sul sito blucerchiato- comunica di aver interrotto il rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e con il coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi.«La decisione d’interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi è stata molto difficile -dichiara il CEO Area Football Jesper Fredberg- Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va ad Andrea Mancini che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all’interno del settore sportivo negli ultimi anni. Oltre alla sua carriera da calciatore, Giovanni Invernizzi ha trascorso oltre 25 anni nel club e gli siamo eternamente grati per la sua incrollabile dedizione alla società. Desideriamo rispettare e riconoscere il loro contributo al club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Tuttavia, siamo convinti che sia giunto il momento di una profonda innovazione. Con i cambiamenti nella struttura proprietaria del club, desideriamo cogliere questa opportunità per attuare tutte le modifiche necessarie che daranno forma al futuro del club nei prossimi anni. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo per riportare questo club sulla strada giusta e restituirgli il posto che gli spetta il prima possibile. Ciò comporta anche prendere decisioni difficili come questa. Siamo determinati ad alzare l’asticella per modernizzare questo club. Questo è l’unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano». Oltre ai cambiamenti riguardanti le cariche di direttore sportivo e del coordinatore dell’Area Tecnica, il club si separerà anche da Samuel Cárdenas in qualità di responsabile dello scouting. Auguriamo a Samuel il meglio per la sua futura carriera.Il club annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting/direttore del reclutamento"..