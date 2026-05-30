De Bruyne: "Conte? Felice che lasci Napoli, non era necessario che restasse"

Kevin De Bruyne ha analizzato la sua prima stagione a Napoli nel corso di un’intervista al quotidiano belga Nieuwsblad. "Penso di aver giocato abbastanza bene all’inizio, anche al mio rientro ho mantenuto un buon livello. È stato difficile per me, ovviamente, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno . Non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale . È andata così. Ho sempre dato il massimo. Ho giocato parecchio, anche dopo l'infortunio, quindi per me va tutto bene".

"Ho ancora un anno di contratto, ma voglio un confronto"

De Bruyne ha parlato anche del suo rapporto con Conte: "Contento che Conte lasci il Napoli? Per quanto mi riguarda sì, non era necessario che restasse. Io rimarrò? Credo sia importante parlare dello stile di gioco. Quest'anno ho notato che lo stile di gioco è molto importante per me, bisogna esprimere un calcio che sia anche divertente, e purtroppo questo aspetto mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un confronto. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato, ovviamente. Giochiamo in modo molto difensivo. Se segni un solo gol a partita con un 5-4-1... non è un granché. All'inizio dell'anno, inoltre, abbiamo giocato con una formazione molto, molto bassa. Il nostro capocannoniere ha segnato 10 gol (per la precisione Hojlund ne ha segnati 12 in campionato, ndr), quindi le statistiche non sono eccezionali, ma in termini di livello e di calcio, penso che sia andata abbastanza bene", conclude De Bruyne.