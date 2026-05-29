Bologna, Tedesco si avvicina: si lavora per chiudere l'accordo con l'allenatore

Il club e l'allenatore ex Fenerbahce e Belgio stanno continuando i contatti per trovare l'accordo già in giornata: è lui il prescelto dai rossoblù per sostituire Vincenzo Italiano in panchina

Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbache, terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la Nazionale belga dal 2023 al 2025.