Un colosso venezuelano per il Brescia: è Jhon Chancellor, difensore classe '92 della Vinotinto che arriva a sorpresa dall'Al Ahli. Un colpo alla Cellino insomma, sempre pronto a scovare profili non troppo conosciuti ma dall'ottimo rendimento. Chancellor è già arrivato in Italia e svolgerà nella giornata di domani le visite mediche: è reduce dall'esperienza di pochi mesi in Qatar, nella quale ha collezionato 6 presenze e un gol; in precedenza aveva giocato in Russia, all'Anzhi, prima esperienza in un campionato straniero dopo una carriera trascorsa sempre in patria.

Chi è Jhon Chancellor

Jhon Chancellor è un difensore molto strutturato e forte fisicamente, alto 197 centimetri. Con il Venezuela (conta 14 presenze in totale in nazionale) ha ben figurato nell'ultima Coppa America giocata in Brasile, superando il girone A proprio dietro i padroni di casa - poi campioni - e davanti al Perù finalista. Ai quarti è arrivata l'eliminazione con l'Argentina, match che Chancellor ha disputato per intero. Insomma, l'esperienza internazionale a buoni livelli non manca: ora potrà metterla a disposizione del Brescia.