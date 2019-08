Contro le "Big Six"

Nella sua carriera in Premier League, Lukaku ha segnato 16 dei suoi 113 gol (14%) contro le Big Six (Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Tottenham e United), relizzando in media un gol ogni 358 minuti; contro gli altri avversari, ha segnato 97 gol in 175 presenze, con la media di una rete ogni 138 minuti. Con lo United, però, Lukaku ha segnato solo una volta in 20 presenze in Premier contro altre Big Six (29 tiri in porta, con una percentuale realizzativa del 3%).