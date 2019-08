La pista che può portare Mario Balotelli in Brasile, al Flamengo, è decisamente ancora calda. La trattativa resta complicata, come ha ammesso anche il vice presidente del club carioca Marcos Braz, ma va avanti anche in queste ore, nelle quali ci sono stati nuovi contatti tra le parti: il Flamengo resta infatti l'opzione più gradita da Super Mario, al momento più orientato a provare l'esperienza in Sudamerica piuttosto che restare in Europa dopo la scadenza del contratto con il Marsiglia.



Tentativo concreto del Brescia



Europa che in questo caso è sinonimo soprattutto di Italia, perché non mancano le offerte per Balotelli anche dalla Serie A: dopo essere stato un'idea per la Fiorentina di Montella, è il Brescia che si è fatto avanti concretamente. Nuovi tentativi da parte del club neopromosso, che resta alla finestra con la speranza che magari possa saltare l'operazione con il Flamengo. Fuori dai giochi invece il Verona, che ha provato ad inserirsi ma che adesso è rassegnato all'idea di mollare l'attaccante.