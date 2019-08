Il grande sogno della Fiorentina si chiama Franck Ribery. Classe '83, una vita al Bayern Monaco tra gol e assist, 124 in 425 partite . Dopo 12 anni in Baviera è alla ricerca di una nuova sfida e sta considerando anche l'ipotesi-Viola, nonostante la corte della Russia: Dinamo e Spartak Mosca lo stanno cercando con insistenza, hanno messo sul piatto offerte importanti e lui sta riflettendo. Intervistato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Monza, il ds della Viola Daniele Pradé ha parlato della sua situazione di mercato.

"Ribery ci piace molto"

"Come tutti i grandi calciatori è in un momento di riflessione, ma ci piace molto. Ha problemi di natura economica, per quanto ci piacerebbe averlo. Non siamo ai livelli delle squadre arabe o russe, se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli lo accoglieremo a braccia aperte. Se non viene ne arriva un altro, ma lui sarebbe funzionale al processo di crescita. Al momento non è vicino, siamo allo stesso punto di una settimana fa".

"Biraghi vuole l'Inter"

Un commento anche sulla situazione di Cristiano Biraghi, obiettivo dei nerazzurri. Dopo due anni da titolare nella Fiorentina potrebbe lasciare l'Artemio Franchi e tornare nel club in cui è cresciuto: "Biraghi vuole andare all’Inter ma non siamo vicini per niente. La contropartita per lui non è Politano. Dalbert era uno dei candidati, ma preferisce andare al Nizza che ha un proprietario nuovo forte economicamente. Quindi siamo fermi".