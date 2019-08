L'Atalanta scioglie il rebus sulle fasce e chiude per Guilherme Arana, classe '97 del Siviglia. I nerazzurri erano sul brasiliano già nel weekend, oggi è arrivata la svolta nella trattativa: i due club hanno trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni. Arana questa mattina non si è allenato con il Siviglia ed ha ottenuto il via libera per volare in Italia già in giornata. Ora lo attende la nuova avventura con la squadra di Gasperini, che ha così trovato l'esterno richiesto sul mercato.

Chi è Arana, promessa (da mantenere) scuola Corinthians

Arana è un esterno sinistro che in Brasile ha fatto vedere grandi cose in maglia Corinthians, la squadra della sua città, da cui è arrivato al Siviglia nel gennaio 2018 dopo 58 presenze e 4 gol in tre anni. Nell'occasione fece scalpore l'addio del ragazzo al club che l'ha lanciato, con Arana commosso ai microfoni brasiliani e quindi abbracciato in diretta dalla mamma in lacrime. Un legame che il giocatore deve ancora ritrovare altrove: al Siviglia finora ha fatto fatica a trovare spazio (25 presenze e 2 reti), l'Atalanta è la nuova sfida da cui ripartire. Arana nasce come terzino sinistro, ma grazie alle sue qualità offensive ha nelle corde il ruolo di quinto di sinistra nel centrocampo di Gasperini.

Via libera per Reca alla Spal. E ora su Laxalt c'è solo il Toro

L'affare Arana potrebbe avere un effetto domino su altre due trattative. Perché l'Atalanta aspettava di definire l'arrivo di un esterno per autorizzare l'uscita di Arkadiusz Reca alla Spal, con i due club che domani si incontrano per chiudere la trattativa. E potrebbe sorridere anche il Toro: Arana all'Atalanta chiude la pista Laxalt per i nerazzurri, con l'uruguaiano del Milan finito nel mirino del Torino nelle ultime ore.