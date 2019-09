Ci sono importanti novità per quanto riguarda la difesa dell'Atalanta. Dopo poco più di 20 giorni dalla presentazione infatti, Martin Skrtel saluta Bergamo. Lo slovacco, che non figura nemmeno fra i convocati per la sfida contro il Torino, si è accordato con i nerazzurri per la risoluzione del proprio contratto. L'ex Liverpool era arrivato in Italia come rinforzo di esperienza per aiutare la squadra di Gasperini nell'avventura in Champions, ma adesso è costretto a salutare a causa di alcuni problemi fisici che non gli prmettono di essere al top. L'Atalanta aveva deciso di puntare su di lui, rimasto svincolato dopo le tre stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Ma si sa, nel mercato gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Di qui la necessità di trovare un sostituto all'altezza del classe 1984.

Tutto su Kjaer

L'Atalanta però non si è fatta trovare impreparata e ha già messo le mani su colui che prenderà il posto di Skrtel. Si tratta di Simon Kjaer, che in Italia ha già giocato con le maglie di Palermo e Roma. Nelle ultime due stagioni ha giocato al Siviglia, nel 2016-17 curiosamente faceva coppia proprio con Skrtel nella difesa del Fenerbahçe. Per vederlo a Bergamo rimangono da risolvere le ultime questioni legate all'ingaggio del giocatore, che poi potrà iniziare la sua nuova sfida.