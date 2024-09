Il 16 luglio sembra fatta per Osimhen al Psg, che offre al Napoli una rosa di contropartite da cui pescare (oltre al conguaglio). Piace Lee Kang-In ma non si trova l’intesa. Così come si fatica ad accordarsi con il Chelsea per Lukaku. Una cosa pare evidente, cioè che la cessione di Osimhen sia necessaria a sbloccare il mercato del Napoli in attacco. Nell’ultima settimana di luglio è sfida a distanza tra Psg e Chelsea, che si contendono il giocatore ma non arrivano mai all’affondo decisivo, sperando di ottenere condizioni più favorevoli. Per Luis Enrique il nigeriano è al primo posto nella lista dei desideri mentre i Blues lo includerebbe nell'operazione legata a Lukaku, ma spingono per il prestito oneroso, formula che il Napoli non gradisce