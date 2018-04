Parigi-Roubaix, trionfo di Sagan

Peter Sagan ha vinto la 116^ edizione della Parigi-Roubaix, 257 km con partenza da Compiegne fino al velodromo della città a due passi dal confine col Belgio. La corsa, terza Classica Monumento della stagione dopo la Sanremo e il Giro delle Fiandre, prevedeva 29 tratti in pavè per un totale di 54,5 km. Per Sagan, quinto campione del mondo a imporsi nell'Inferno del Nord, si tratta del primo successo alla Roubaix, il secondo in una Monumento dopo il Fiandre del 2016. Gara caratterizzata da molteplici cadute, che hanno messo fuori gioco tanti big tra cui Geraint Thomas del Team Sky e l'azzurro Matteo Trentin, una delle poche frecce nell'arco italiano per la Regina delle Classiche. Momenti di paura ai -150 km, quando Michael Goolaerts, 24enne corridore della Véranda’s Willems-Crelan Pro Cycling Team, è crollato a terra sul primo settore di pavé a Troisvilles a causa di un arresto cardiaco. Il belga è stato rianimato con il defibrillatore ed è stato trasportato in ospedale dopo aver perso più volte conoscenza.

La cronaca della gara

Dopo una cinquantina di gara piuttosto tranquilla, parte la fuga di giornata formata da Dillier (AG2R-La Mondiale), Bystrom (UAE), Robeet e Duquennoy (WB), Wallays (Lotto), Soler (Movistar), Thompson (Dimension Data), Soupe (Cofidis) e Smukulis (Delko Marseille), che arrivano ad avere un vantaggio di quasi 9', prima dell'inizio dei tratti in pavè. A questo punto salgono in cattedra Quick Step Floors e Bora Hansgrohe, che alzano decisamente il ritmo e causano il frazionamento del gruppetto dei fuggitivi, in cui restano i soli Wallays, Bystrom e Dilier. Ad Arenberg cominciano a muoversi i big, con lo scatto di Gilbert e il controscatto del compagno Stybar, che al tratto numero 15 di Sars-et-Rosiéres, a 70 km dal traguardo, ha circa 25'' di vantaggio sui migliori, ridotti all'osso da numerose cadute. Il ceco viene ripreso all'inizio del tratto di Orchies, prima dello scatto improvviso di Peter Sagan a 54 km dall'arrivo. Il campione del mondo si muove e raggiunge il trio di testa (che perde poco dopo Bystrom), accumulando un gap dagli inseguitori di quasi un minuto sul temutissimo Mons-en-Pévéle (3 km e cinque stellette di difficoltà). Nelle retrovie una caduta (sull'asfalto!) mette fuori gioco Martin, Kristoff e Rowe, mentre perdono contatto Moscon e Boasson Hagen. Terpstra, vincitore una settimana fa del Fiandre, si lancia ai -45 km all'inseguimento del terzetto di testa insieme a Stuyven, Van Averamet, Vanmarcke, Phinney e Van Aert; Sagan però tiene botta e nel tratto di Ennevelin passa il fatidico minuto di vantaggio, restando solo insieme a Dilier. Il forcing dello slovacco è spettacolare, con il gap che tocca il 1'25'' ai 20 km dal traguardo sul tratto numero 5 di Camphin-en-Pévèle. Sul mitico Carrefour de l'Arbre si alza il livello di intensità degli inseguitori (Terpstra, Van Avermaet, Vanmarcke e Stuyven), che al termine del tratto di pavè rosicchiano una ventina di secondi grazie al super lavoro dell'ultimo vincitore del Fiandre. La maglia iridata si porta dietro il campione svizzero e grazie alla sua guida estrema mantiene un vantaggio di sicurezza negli ultimi 6 km (+54''), dopo il penultimo tratto in pavè di Hem. Sagan arriva con Dillier nel velodromo, anticipando l'elvetico negli ultimi 100 metri e andando a vincere per la prima volta la Parigi-Roubaix.