Liegi-Bastogne-Liegi LIVE: sfida Pogacar-VDP

Al via l'edizione numero 110 della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica monumento più antica al mondo: 255 km da percorrere con 11 salite da affrontare: Van Der Poel sfida Pogacar, ma occhio alle sorprese. Il via alle 10, da seguire in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

