La Liegi domenica alle 10: come seguire la Doyenne

Domenica 21 aprile si corre l'edizione numero 110 della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica monumento più antica al mondo. In totale 255 km da percorrere con 11 salite da affrontare: Van Der Poel sfida Pogacar, ma occhio alle sorprese. Il via domani alle 10, da seguire in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Domenica 21 aprile è in programma la Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta classica monumento della stagione giunta all'edizione numero 110. Conosciuta come la Doyenne (la "decana") in quanto la classica più antica al mondo, la Liegi chiude il trittico delle Ardenne dopo l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone. L'ultimo appuntamento primaverile per gli specialisti delle gare di un giorno prima del countdown verso il Giro d'Italia.

Il percorso Il tracciato è nel segno della tradizione: da Liegi a Liegi, in totale 255 chilometri da percorrere con undici salite da affrontare. La prima asperità sarà la Cote de Bonnerue dopo 76,2 km, l'ultima la storica Cote de la Roche-aux-Faucons a meno di 15 km dalla conclusione. Da ricordare altre salite storiche come la Redoute, decisiva lo scorso anno per la vittoria di Remco Evenepoel.

Le salite da affrontare Côte de Bonnerue (2,5km al 12,3%)

Côte de Saint-Roch (1km al 11,2%)

Côte de Mont-Le-Soile (1,7km al 7,9%)

Côte de Wanne (3,6km al 5,1%)

Côte de Stockeu (1km al 12,5%)

Côte de la Haute-Levée (2,2km al 7,5%)

Col du Rosier (4,4km al 5,9%)

Côte de Desnié (1,6km al 8,1%)

Côte de la Redoute (1,6km al 9,4%)

Côte des Forges (1,3km al 7,8%)

Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3km al 11%)

I favoriti I riflettori saranno puntati sulla sfida tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar che per la prima volta nel 2024 correranno la stessa gara. L'olandese, in ombra all'Amstel, va a caccia di un tris da leggenda dopo i trionfi alla Parigi-Roubaix e al Giro delle Fiandre. Pogacar, che ha già vinto la Doyenne nel 2021, è il favorito della vigilia per quanto fatto vedere alla Volta a Catalunya (dominata con quattro vittorie di tappa e il successo nella classifica generale) e alle Strade Bianche (anche questa dominata con un attacco a 81 km dall'arrivo). Tra i rivali, riflettori su Tom Pidcock (fresco vincitore dell'Amstel), ma anche a Marc Hirschi, Tiesj Benoot, Mattias Skjelmose e Ben Healy. DOYENNE La guida completa alla Liegi-Bastogne-Liegi

Dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi L'edizione 110 della Liegi-Bastogne-Liegi è in programma domenica 21 aprile. La gara prenderà il via alle ore 10 e sarà in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e visibile anche sull'app SkyGo