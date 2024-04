Amstel Gold Race, Pidcock trionfa in volata a 4

Dopo aver perso, per millimetri, nella volata del 2021 contro van Aert ed essere arrivato terzo lo scorso anno, Thomas Pidcock vince l'Amstel Gold Race 2024 , la gara ciclistica che apre il trittico delle Ardenne, 254 chilometri da Maastricht a Valkenburg, in Olanda. Il britannico della Ineos Grenadiers ha regolato allo sprint i suoi tre compagni di fuga con Marc Hirschi (UAE Emirates) al secondo posto e Tiesj Benoot (Visma Lease a Bike) al terzo . L'olandese Mathieu van der Poel, favorito all'inizio della corsa dopo aver dominato le gare delle Fiandre, è arrivato 22° in un gruppo di inseguitori a una dozzina di secondi. Il campione del mondo è rimasto intrappolato a 30 km dal traguardo quando non è riuscito a rispondere all'accelerazione di una dozzina di corridori sul Keutenberg, la salita più ripida del percorso. Non ha quindi avuto le risorse per raggiungere il gruppo di testa. Il primo degli italiani è Simone Velasco, diciottesimo. Pidcock ha conquistato la sua prima vittoria su strada della stagione: "Ho fatto così tanti sacrifici negli ultimi mesi che questa vittoria significa molto per me", le parole di Pidcock, che si schiererà tra i pretendenti alla vittoria mercoledì alla Freccia Vallone e domenica alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Tra le donne vince Vos, quinta Longo Borghini

L'olandese Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) ha vinto in volta l'Amstel Gold Race donne davanti alla connazionale Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), terzo posto per la norvegese Ingvild Gaskjenn (Liv AlUla Jayco). Per l'Italia ci sono il quinto posto di Elisa longo Borghini (Lidl-Trek), il sesto di Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) e il 10° di Soraya Paladin (CANYON/SRAM Racing). Vos, che aveva già vinto l'Amstel nel 2021, ha ottenuto il suo terzo successo stagionale dopo le vittorie nella Het Nieuwsblad e nell'A travers la Flandre beffando la Wiebes, che certa della vittoria, si è alzata troppo presto, a braccia alzate, prima di essere superata da Vos, che non si aspettava un simile errore da parte dell'avversaria. Alla fine, Wiebes è scoppiata in lacrime dopo essersi resa conto del suo errore. La gara è stata neutralizzata per un'ora a causa di un incidente stradale tra un poliziotto in moto e un'auto sul percorso. Il poliziotto "è rimasto ferito in seguito a una collisione con un'auto sulla Bergseweg, mentre stava sorvegliando l'Amstel Gold Race", ha spiegato la polizia olandese del Limburgo su X. Dopo poco più di 45 chilometri, le atlete sono state bloccate per un'ora prima di ripartire.