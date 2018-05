Gino Bartali non era solo un ciclista, era un uomo di fede. Cattolico devoto, pedalava grazie alla sua fede e del bene che fece in sella non parlò mai a nessuno perché “il bene si fa e non si dice”. Così ha sempre insegnato al figlio Andrea, “altrimenti stai approfittando delle disgrazie altrui per il tuo guadagno”.

Gino Bartali era un eroe, ma di quelli silenziosi che tutti conoscevamo per le gesta sportive: 3 volte vincitore del Giro d’Italia (1936, 1937 e 1946), due volte in trionfo al Tour de France (1938 e 1948) senza dimenticare i successi alla Milano-Sanremo e al Giro di Lombardia.

7 luglio 1946: Bartali vince il suo terzo Giro d’Italia