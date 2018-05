Il 101° Giro d'Italia approda in Veneto con la 13^ tappa, da Ferrara a Nerveso della Battaglia di 180 km. Tappa assolutamente piatta che attraversa la pianura Padana orientale da sud a nord, preda per i velocisti dopo la vittoria di giovedì di Sam Bennett nell'Autodromo di Imola, che ha segnato anche la seconda vittoria dell'irlandese al pari dei due successi di Elia Viviani. Quella di Nerveso della Battaglia, dunque, potrebbe essere lo 'spareggio' tra i due contendenti della maglia ciclamino, divisi al momento da soli 20 punti in classifica. Sono due i traguardi volanti, a Piove del Sacco (dopo una settantina di km) e l'altro a Villorba (dopo 125 km): ci si attende delle mini volate tra i migliori. Da segnalare numerosi attraversamenti cittadini dove sono possibili (e consueti) rotatorie, spartitraffico e dossi rallentatori. A 30 km dall’arrivo primo passaggio sul traguardo per affrontare il Montello da un versante “soft” con ultimo scollinamento a 20 km dall’arrivo. Gli ultimi chilometri sono tutti pianeggianti e con pochissime curve, ultima degna di nota a 5 km dal traguardo. Partenza prevista per le ore 13, arrivo invece tra le 17 e le 17.25. A Nervesa il Giro vuole celebrare il centenario degli avvenimenti nella zona del Piave. Il Giro d ’Italia torna in queste zone dopo tantissimi anni: la storia è cominciata nel 1919 con la tappa vinta dallo svizzero Oscar Egg. Seguirono nel 1932 Fabio Battesini, nel 1933 Alfredo Binda, nel 1934 Learco Guerra, nel 1936 Di Paco, nel 1940 e 1950 Adolfo Leoni, nel 1957 Miguel Poblet e infine, nel 1981, Paolo Rosola. Si riparte con Yates saldamente in maglia rosa: sarà questa una tappa di trasferimento in vista del tappone di sabato, con arrivo sul mitico e temutissimo Monte Zoncolan.