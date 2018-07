Il Tour de France 2018 corre oggi la seconda tappa, 182,5 km da Mouilleron Saint Germain a La Roche sur Yon. Il gruppo resta in Vandea, una delle regioni solitamente attraversate dalla corsa negli ultimi decenni. Si riparte dallo straordinario sprint del 'grand depart' di Fontenay-le-Comte, vinto da Gaviria davanti a un Peter Sagan pronto al riscatto. Il podio completato da Kittel, con Kristoff, Cavendish e Matthews nemmeno tra i primi tre, dimostra come la competitività allo sprint sia cinque stelle extra lusso. La seconda tappa offre meno spunti rispetto alla prima frazione; il disegno altimetrico rimane quasi completamente piatto ma in questa giornata anche la planimetria non prospetta grandi insidie. I corridori ripartiranno da Mouilleron Saint Germain, con partenza prevista alle ore 11.10 e dopo soli 28 chilometri incontreranno l'unica, difficoltà altimetrica di giornata, la Côte de Pouzages, GPM di quarta categoria con ascesa di un km con pendenze al 3,9% (202 metri di altitudine). In seguito il gruppo troverà soltanto pianura fino al traguardo di La Roche sur Yon, sempre in Vandea, dove la tappa si risolverà, con ogni probabilità, ancora in volata. Tutti contro Gaviria, in primis quel Sagan che dopo la squalifica dell'anno scorso vuole vittoria e possibilmente maglia gialla.