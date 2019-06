Una brutta caduta nel corso di una ricognizione della cronometro al Giro del Delfinato e per Chris Froome il Tour de France, in programma dal 6 luglio, è finito ancora prima di cominciare - come riporta Sky Sports.

Il britannico si stava preparando alla cronometro che avrebbe dovuto correre oggi, quarta frazione della corsa francese (26,1 km a Roanne) tradizionale antipasto del Tour de France: Froome è andato a sbattere contro un muro ed è stato portato in ospedale: si parla di possibile frattura della gamba, infortunio che gli impedirà di essere al via del Tour, dove ha già trionfato quattro volte (2013-2015-2016-2017) e che sperava di vincere per la quinta, eguagliando Merckx, Hinault, Anquetil e Indurain.

"Chris si sta recando in ospedale dopo un incidente ad alta velocità durante la ricognizione all'inizio di questo pomeriggio - è il messaggio che arriva dal suo profilo ufficiale Twitter - gli infortuni devono ancora essere confermati. Siamo in attesa e non appena avremo informazioni aggiorneremo".