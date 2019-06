Sagan: "Ottimo risultato per me e per la squadra"

“Prima di tutto voglio ringraziare i miei compagni che hanno controllato la corsa per tutto il giorno con i Deceuninck – il commento dello slovacco dopo la vittoria – Quando siamo entrati nel circuito e ho visto per la prima volta il finale ho capito che si presentava in testa all’ultima curva avrebbe vinto, quindi ovviamente l’ultimo chilometro è stato molto stressante perché tutti volevano prendere la curva in testa. Alla fine ci sono riuscito io. Sono molto felice. Ho vinto e ho due maglie dopo oggi. Un bel risultato per me e per la squadra. Il Tour de France è ancora lontano, ma ora bisogna continuare così…”