Spari verso ciclisti, denunciato un 25enne

Spari verso i ciclisti della SC Padovani, individuato il presunto responsabile

l'indagine

E' stato individuato il presunto responsabile della sparatoria verso i ciclisti della SC Padovani avvenuta nei giorni scorsi in Val d'Adige: si tratta di un 25enne incensurato che avrebbe esploso i colpi per futili motivi legati alla circolazione stradale

SPARI VERSO CICLISTI IN ALLENAMENTO

Dopo tre giorni di indagine è stato individuato il presunto responsabile che pochi giorni fa ha esploso colpi di arma da  fuoco verso i ciclisti della SC Padovani mentre si stavano allenando in provincia di Verona. Lo riporta il 'Corriere Veneto'. I carabinieri di Caprino hanno infatti denunciato un 25enne incensurato della provincia di Verona 25enne per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose. L'arma utilizzata, secondo gli inquirenti, era una pistola a salve a cui era stato rimosso il tappo rosso. Il gesto sarebbe riconducibile a motivi legati a contrasti sulle manovre e all'insofferenza dell'uomo verso i ciclisti. 

