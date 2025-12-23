Spari verso ciclisti, denunciato un 25enne

Dopo tre giorni di indagine è stato individuato il presunto responsabile che pochi giorni fa ha esploso colpi di arma da fuoco verso i ciclisti della SC Padovani mentre si stavano allenando in provincia di Verona. Lo riporta il 'Corriere Veneto'. I carabinieri di Caprino hanno infatti denunciato un 25enne incensurato della provincia di Verona 25enne per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose. L'arma utilizzata, secondo gli inquirenti, era una pistola a salve a cui era stato rimosso il tappo rosso. Il gesto sarebbe riconducibile a motivi legati a contrasti sulle manovre e all'insofferenza dell'uomo verso i ciclisti.