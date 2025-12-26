Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere

Nessun rivale per Mathieu Van Der Poel nel ciclocross. Va all'olandese la tappa di Coppa del Mondo a Gavere (Belgio), Classica di Santo Stefano che vale la quinta vittoria in altrettante gare di questa stagione e la quarta in coppa. Nel dettaglio, Van Der Poel aveva già trionfato a Namur, Anversa e Koksijde oltre all'X20 Trofee di Hofstade. Il vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix nel 2025 ha sfruttato un errore del belga Thibau Nys (2° al traguardo) al settimo dei nove giri per staccarsi e conquistare un'altra vittoria in solitaria. Si tratta della 16^ vittoria consecutiva per il campione della Alpecin Deceuninck, che non perde dal gennaio 2024 a Benidorm (Spagna) quando fu preceduto dal belga Wout Van Aert. Il belga Laurens Sweeck resta al comando della classifica generale con 161 punti, uno solo in più proprio di Van Der Poel.