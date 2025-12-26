Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ciclocross, Van Der Poel show a Gavere: vittoria in Belgio in Coppa del Mondo

Ciclismo

Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross a Gavere. Quinto successo di fila (il quarto in coppa) per l'olandese, che ha dominato la Classica di Santo Stefano davanti a Nys e Del Grosso. Il belga Laurens Sweeck resta al comando della classifica generale ma con un solo punto di vantaggio proprio su Van Der Poel

POGACAR, IL CAMPIONE DELLA GENTE: LO SPECIALE

Nessun rivale per Mathieu Van Der Poel nel ciclocross. Va all'olandese la tappa di Coppa del Mondo a Gavere (Belgio), Classica di Santo Stefano che vale la quinta vittoria in altrettante gare di questa stagione e la quarta in coppa. Nel dettaglio, Van Der Poel aveva già trionfato a Namur, Anversa e Koksijde oltre all'X20 Trofee di Hofstade. Il vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix nel 2025 ha sfruttato un errore del belga Thibau Nys (2° al traguardo) al settimo dei nove giri per staccarsi e conquistare un'altra vittoria in solitaria. Si tratta della 16^ vittoria consecutiva per il campione della Alpecin Deceuninck, che non perde dal gennaio 2024 a Benidorm (Spagna) quando fu preceduto dal belga Wout Van Aert. Il belga Laurens Sweeck resta al comando della classifica generale con 161 punti, uno solo in più proprio di Van Der Poel.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere

Ciclismo

Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross...

Pogacar, il campione della gente: lo speciale

Ciclismo

Tadej Pogacar, il campione della gente si racconta. Lo speciale sul fenomeno sloveno che sta...

Spari verso ciclisti, denunciato un 25enne

l'indagine

E' stato individuato il presunto responsabile della sparatoria verso i ciclisti della SC Padovani...

Choc nel veronese: spari a ciclisti in allenamento

Ciclismo

Tragedia sfiorata nel veronese: un gruppo di corridori della Sc Padovani Polo Cherry Bank,...

Evenepoel, niente Giro 2026: occasione Pellizzari

Ciclismo

La Red Bull-Bora hansgrohe ha annunciato i programmi per la stagione ciclistica del 2026. Niente...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS