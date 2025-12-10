Evenepoel, niente Giro 2026: occasione Pellizzari

Il mondo del ciclismo è già al lavoro per preparare la prossima stagione e le squadre stanno cominciando già a comunicare i programmi, in linea di massimo, per i propri corridori nel 2026. Così ha fatto la Red Bull-Bora hansgrohe, che ha comunicato ufficialmente quali saranno i capitani nei tre grand giri. La notizia è che Remco Evenepoel non ci sarà al Giro d'Italia 2026: il belga ha scelto di concentrarsi sul Tour de France inseme al giovane talentuoso tedesco Florian Lipowitz. L'assenza di Remco dalla corsa rosa si trasforma in una grande occasione per il nostro Giulio Pellizzari. Il 22enne marchigiano è stato infatti designato come uno dei due leader della Red Bull per la corsa rosa, insieme a Jai Hindley (che ha vinto il Giro nel 2022). Per la Vuelta invece Primoz Roglic tenterà l'assalto al quinto successo nella corsa spagnola.