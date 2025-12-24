Pogacar, il campione della gente: lo speciale

Tadej Pogacar, il campione della gente si racconta. Lo speciale sul fenomeno sloveno che sta riscrivendo la storia del ciclismo in onda su Sky Sport 24 il giorno di Natale, il primo passaggio alle ore 13.00. Con le voci di Nibali, Pellizzari, Perin e Sainz

Il ciclismo è lo sport della gente. Quella che si affolla lungo le strade per veder passare campioni ma anche gregari. Quello che si tramanda, quello che accende la passione delle persone. E Tadej Pogacar incarna l’essenza del ciclismo. Lo speciale “Tadej Pogacar, il campione della gente” in onda su Sky sport 24 il giorno di Natale alle 13.00 e alle 16.15 (e il 31 dicembre alle 17.00), ma già disponibile on demand è un viaggio con e intorno al fenomeno sloveno. Che a soli 27 anni sta riscrivendo la storia del ciclismo, trascinando persone sulle strade ad ogni gara a cui partecipa ed emozionando tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport davanti alla tv. Perché ormai la domanda è sempre la stessa: non “c’è Pogacar”, ma “è già partito Pogacar”?

Ha rivoluzionato il ciclismo Perché Tadej ha abituato tutti ad un nuovo tipo di ciclismo. Fatto di attacchi e grandi emozioni. Dall’inizio alla fine della stagione. Dalle strade bianche al Lombardia, passando per Sanremo, Roubaix, Fiandre, Liegi, Tour e Mondiale. Un campione che emoziona, che è sloveno sì, ma è di fatto di tutti. Perché Pogacar è il campione del popolo del ciclismo. Per aiutarci in questo viaggio ci siamo affidati ad un nocchiero di altissimo livello, Vincenzo Nibali. Lo squalo dello stretto, uno dei sette corridori della storia ad aver vinto i tre grandi giri, è l’elemento qualificante di questo Speciale. Quello che aiuta ad entrare a pieno nella dimensione ciclistica di Pogacar.