Pogacar, il campione della gente: lo speciale

Tadej Pogacar, il campione della gente si racconta. Lo speciale sul fenomeno sloveno che sta riscrivendo la storia del ciclismo in onda su Sky Sport 24 il giorno di Natale, il primo passaggio alle ore 13.00. Con le voci di Nibali, Pellizzari, Perin e Sainz
Il ciclismo è lo sport della gente. Quella che si affolla lungo le strade per veder passare campioni ma anche gregari. Quello che si tramanda, quello che accende la passione delle persone. E Tadej Pogacar incarna l’essenza del ciclismo. Lo speciale “Tadej Pogacar, il campione della gente” in onda su Sky sport 24 il giorno di Natale alle 13.00 e alle 16.15 (e il 31 dicembre alle 17.00), ma già disponibile on demand è un viaggio con e intorno al fenomeno sloveno. Che a soli 27 anni sta riscrivendo la storia del ciclismo, trascinando persone sulle strade ad ogni gara a cui partecipa ed emozionando tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport davanti alla tv. Perché ormai la domanda è sempre la stessa: non “c’è Pogacar”, ma “è già partito Pogacar”?
Ha rivoluzionato il ciclismo
Perché Tadej ha abituato tutti ad un nuovo tipo di ciclismo. Fatto di attacchi e grandi emozioni. Dall’inizio alla fine della stagione. Dalle strade bianche al Lombardia, passando per Sanremo, Roubaix, Fiandre, Liegi, Tour e Mondiale. Un campione che emoziona, che è sloveno sì, ma è di fatto di tutti. Perché Pogacar è il campione del popolo del ciclismo. Per aiutarci in questo viaggio ci siamo affidati ad un nocchiero di altissimo livello, Vincenzo Nibali. Lo squalo dello stretto, uno dei sette corridori della storia ad aver vinto i tre grandi giri, è l’elemento qualificante di questo Speciale. Quello che aiuta ad entrare a pieno nella dimensione ciclistica di Pogacar.
Il futuro e quell'idea dei tre giri...
Ma in questi 26’, curati con Francesco Sgaramella, in collaborazione con Simone De Luca, Tadej parla del 2025. Ma anche del futuro. Di quei tre grandi giri nella stessa stagione che gli girano per la testa. Dai problemi allo scorso Tour e della settimana che lo ha portato dallo schiaffo nella crono mondiale al clamoroso trionfo nella prova in linea di Kigali. Ma per scoprire meglio il Pogacar non ciclista. Campione tutt’altro che schivo e poco disponibile. Basta ascoltare le parole della sua compagna e collega Urska Zigart. O di Lorenzo “Fizza” Verdinelli, videomaker della UAE, ma soprattutto grande amico di Tadej (l’uomo del taglio dei capelli al Tour, ndr) come il pilota della Williams Carlos Sainz. La grandezza di Tadej la si legge anche nelle parole della grande speranza del nostro ciclismo, Giulio Pellizzari, che in Pogacar vede un idolo e un punto di riferimento. Alex Carera, suo agente di sempre, ci racconta delle origini di Tadej e della sua evoluzione non solo sportiva. Per un viaggio a 360 gradi intorno a “Tadej Pogacar, il campione della Gente”.