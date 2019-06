Elia Viviani si impone nella quarta tappa del Giro di Svizzera precedendo sul traguardo di Arlesheim Michael Matthews e Peter Sagan, che resta il leader della corsa consolidando il proprio vantaggio grazie all'abbuono conquistato. Per Viviani si tratta del quinto successo stagionale, il primo negli ultimi tre mesi. Dopo la delusione del Giro d'Italia, concluso senza vittorie, il velocista veronese proverà a difendere il titolo di campione nazionale la prossima settimana. Caduta e ritiro per Geraint Thomas, vincitore del Tour de France dello scorso anno. Il gallese del Team Ineos è finito a terra a 20 chilometri dall'arrivo quando si è scontrato con Zeits. Dopo essere stato seduto a lungo sull'asfalto con un taglio sul volto, il corridore ha deciso di ritirarsi ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti. Il Team Ineos, che ha già perso Chris Froome per infortunio, è in attesa di capire se Thomas potrà difendere la maglia gialla del Tour de France indossata sul podio di Parigi nel 2018.