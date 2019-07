La 13esima tappa del Tour de France è uno dei momenti chiave della corsa. Si corre la cronometro individuale con partenza e arrivo a Pau, di 27,2 km, con Alaphilippe sempre in maglia gialla. Sono questi gli unici chilometri contro il tempo della Grande Boucle 2019 e non sono propriamente per specialisti. L'altimetria infatti prevede una prima parte piuttosto movimentata, con gli ultimi 7,5 km pianeggianti. Dopo il primo assaggio dei Pirenei di ieri, sarà questo un piccolo antipasto per un weekend davvero movimentato, con il Tourmalet il sabato e un tappone da oltre 5mila metri di dislivello la domenica. Sarà in questo weekend che i cacciatori della maglia gialla, Thomas su tutti, dovranno dare le prime risposte, in attesa di una terza settimana che si preannuncia già ricca di colpi di scena.