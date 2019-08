Nairo Quintana ha conquistato la 2^ tappa della Vuelta 2019, da Benidorm a Calpe di 199,6 km. Il colombiano della Movistar conquista la terza vittoria stagionale, la 39^ in carriera. Seconda piazza per l'irlandese Nicolas Roche, nuova maglia rossa, strappata a Lopez. Terzo posto per Primoz Roglic. Splendido 5° posto per Fabio Aru, partito nonostante le brutte escoriazioni riportate a causa di una rovinosa caduta durante la cronometro a squadre della prima frazione. Il sardo della UAE Emirates è entrato nella fuga dei 6 migliori, pagando solamente 5'' dal vincitore, scattato a sorpresa a poco più di 2 km dal traguardo. Lunedì è in programma la terza tappa, da Ciudad del Jugete ad Alicante di 188 km, prima occasione per i velocisti.

La classifica della 2^ tappa

1. Nairo Quintana (Movistar Team)

2. Nicolas Roche (Team Sunweb) +5"

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s.t.

4. Rigoberto Uran (EF Education First) s.t.

5. Fabio Aru (UAE Team Emirates) s.t.