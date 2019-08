IL CANNIBALE 2

Il record di frazioni in una singola edizione spetta però allo sprinter belga Freddy Maertens che, nel 1977, portò a casa 13 successi, oltre alla generale. In quegli anni la Vuelta si correva in primavera e Maertens - annoverato come un potenziale erede di Eddy Merckx - era reduce da un altro exploit, al Giro d'Italia, dove si era imposto in 7 tappe. Per un totale di 20 in appena un mese e mezzo.