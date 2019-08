Fabio Jakobsen beffa Sam Bennett e vince in volata la 4^ tappa della Vuelta (175 chilometri da Cullera a El Puig). L'arrivo al monastero di Santa Maria premia il giovane corridore della Deceuninck, alla prima partecipazione in un Grande Giro. Tattica impeccabile della squadra in blu, con Richeze che ha pilotato alla perfezione il suo compagno di squadra. Bennett, vincitore della tappa di lunedì, ha provato una disperata rimonta, ma il colpo di reni finale non è bastato per mettere la ruota davanti al 22enne olandese. Volata doveva essere, volata è stata, nonostante ai meno 5 chilometri ci abbia provato il francese Cavagna, sempre della Deceuninck. Un’azione solitaria in bello stile alla Fabian Cancellara, svanita però quando mancavano 1100 metri. Ma il team belga può comunque festeggiare Jakobsen. "E’ la mia prima vittoria in un Grande Giro, per questo è speciale", le prime parole del campione olandese. Nicolas Roche conserva la maglia rossa, con un margine di 2 secondi su Nairo Quintana. Bennett resta leader della classifica a punti e continuerà a indossare la maglia verde. Domani, mercoledì 28 agosto, la quinta tappa con l'arrivo in salita all'osservatorio astrofisico di Javalambre.

Il ritiro di Kruijswijk

Brutte notizie per Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo-Visma, sesto della generale, perde il suo gregario più importante. Steven Kruijswijk si è infatti ritirato nel corso della tappa a causa di un dolore a un ginocchio.

La classifica della 4^ tappa

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) in 4h 04' 16''

2. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) s.t.

3. Max Walscheid (Sunweb) s.t.

4. Fernando Gaviria (UAE Emirates) s.t.

5. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) s.t.

La classifica generale

1. NICOLAS ROCHE

2. NAIRO QUINTANA + 00H 00' 02''

3. RIGOBERTO URAN + 00H 00' 08''

4. MIKEL NIEVE ITURRALDE + 00H 00' 22''

5. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO + 00H 00' 33''

6. PRIMOZ ROGLIC + 00H 00' 35''

7. SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA + 00H 00' 37'

8. WILCO KELDERMAN + 00H 00' 38''

9. DAVIDE FORMOLO + 00H 00' 46''

10. RAFAL MAJKA + 00H 00' 46''

14. FABIO ARU + 00H 01' 08'