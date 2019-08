Jesus Herrada ha conquistato la 6^ tappa della Vuelta, 198,9 km da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Dylan Teuns è la nuova maglia rossa, strappata a Miguel Angel Lopez. Da segnalare i ritiri eccellenti di due uomini di classifica, ovvero Rigoberto Uran (EF Education First) e Nicholas Roche (Sunweb), per tre giorni in maglia rossa, entrambi coinvolti in una maxi caduta a metà gara. Frazione caratterizzata da una lunga fuga, in cui si inserisce anche Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), primo azzurro a farsi notare in questa Vuelta 2019. Il gruppo maglia rossa, controllata dall'Astana, lascia fare non essendoci uomini di classifica, ma tiene lo svantaggio raramente sopra i 5', essendo De La Cruz a 4'35'' dal leader. Come previsto si decide tutto sull'ultima ascesa di Ares (7,9km con una pendenza media del 5%), dove lo spagnolo della Ineos arriva in rosso virtuale. Dylan Teuns e Jesus Herrada vanno via in solitario a 2500 metri dal traguardo, con lo spagnolo della Cofidis che si va a prendersi il successo di tappa e il belga della Bahrain-Merida nuova maglia rossa, grazie anche al crollo di De La Cruz. Lopez e i migliori, tra cui Fabio Aru, arrivano con un ritardo di quasi 6', per una Vuelta che non smette di sorprendere. Ottavo Gianluca Brambilla. Venerdì è in programma la 7^ frazione, da Onda a Mas de la Costa di 183,2 km, con ben cinque Gran Premi della montagna.