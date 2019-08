Alejandro Valverde ha conquistato la 7^ tappa della Vuelta, 183,2 km da Onda a Mas de la Costa. Miguel Angel Lopez torna in maglia rossa. Per lo spagnolo della Movistar si tratta della 12^ vittoria nella gara spagnola, la 127^ in carriera. Preceduto allo sprint Roglic, con Lopez e Quintana staccati di 6''. Frazione molto movimentata, con la fuga di giornata che vede coinvolto ancora una volta Roberto Brambilla. La maglia rossa Teuns va presto in difficoltà e non risponde al grande ritmo imposto da Movistar e Astana, con i migliori che si lanciano all'inseguimento dei 4 fuggitivi: oltre all'azzurro della Trek-Segafredo, ci sono vecchie volpi come Gilbert, Henao e Marczynski. Proprio il belga e lo spagnolo partono in solitaria poco prima del via della temutissima ascesa dell'Alto Mas de la Costa, 4,1 km con pendenza media del 12,3% e punte del 25%. Da dietro però arrivano fortissimi i big, con Roglic, Valverde, Quintana e Lopez, pronti a darsi battaglia negli ultimi 3mila metri. A spuntarla è l'eterno Valverde, che vince con la maglia di campione del mondo davanti a Roglic. Bene Fabio Aru, che ha tenuto botta nonostante le terribili asperità, arrivando al traguardo con un ritardo di 51'' ed entrando nella Top 10 della classifica generale. Da segnalare il ritiro di Davide Formolo e Teejay Van Garderen, con l'azzurro che non è partito a causa delle contusioni riportate nella maxi caduta di giovedì. Sabato è in programma l'8^ frazione, 166,9 km da Valls a Igualada, un continuo saliscendi con un solo GPM, adatta prevalentemente a finisseur.

L'ordine d'arrivo della 5^ tappa

1. Alejandro Valverde (Movistar Team)

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) m.t.

3. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +6”

4. Nairo Quintana (Movistar Team) m.t.

5. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +42”

8. Fabio Aru (UAE Emirates) + 51''

La classifica generale

1 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 28H 19' 13''

2 PRIMOŽ ROGLIC + 00H 00' 06''

3 ALEJANDRO VALVERDE + 00H 00' 16''

4 NAIRO QUINTANA + 00H 00' 27''

5 RAFAL MAJKA + 00H 01' 58''

6 TADEJ POGACAR + 00H 02' 36''

7 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO + 00H 02' 52''

8 GEORGE BENNETT + 00H 03' 34''

9 WILCO KELDERMAN + 00H 03' 36''

10 FABIO ARU + 00H 03' 36''