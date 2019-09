Nikias Arndt (Team Sunweb) ha conquistato l'8^ tappa della Vuelta, 166,9 km da Valls a Igualada. Nicolas Edet (Cofidis) è la nuova maglia rossa, nell'ennesimo cambio della guardia in questa pazza corsa spagnola. Fuga di giornata che prende il via dopo una ventina di km, con 21 corridori che prendono il largo. Tra loro nessun italiano, ma alcuni nomi di spicco come l'ex maglia rossa Dylan Teuns, David De La Cruz (unico catalano), Luis Leon Sanchez, Sergio Henao, Jesus Herrada e Nicolas Edet, quest'ultimo primo dei fuggitivi in classifica generale con un ritardo di 6'24" da Lopez. L'Astana nelle retrovie controlla il ritmo, anche se entra negli ultimi 20 km, al GPM di Puerto de Monserrat (7.7 km con pendenza media al 6.7%) con uno svantaggio di oltre 6' dai leader della corsa. Il finale, tutto in leggera discesa, è condizionato dal maltempo, con una forte pioggia che si abbatte sui corridori. Stybar prova ad andare via in solitaria ai -1500 metri, ma viene ripreso nel finale: allo sprint sorprende tutti il tedesco della Sunweb Nikias Hart, alla seconda vittoria in un grande Giro dopo quella ottenuta al Giro 2016. In ritardo di 9'24'' il gruppo di Lopez, che non ha voluto rischiare nulla, viste anche le avverse condizioni meteo, cedendo così nuovamente la maglia rossa. Fabio Aru ha chiuso con i migliori. Domenica è in programma la 9^ tappa, con partenza da Andorra di soli 99,4 km, con ben 5 GPM della montagna e l'arrivo agli oltre 2mila metri dell'Alto Cortals d'Encamp.