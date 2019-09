Uno scatto a 25 chilometri dal traguardo. Sembrava una scelta folle, ma Mikel Iturria da Urnieta ha pescato il jolly vincente. Il 27enne dell’Euskadi-Murias ha vinto sul traguardo di Urdax-Dantxarinea, nella Navarra, l’11^ tappa della Vuelta. Un capolavoro, il primo in un Grande Giro per un corridore dal curriculum senza successi eclatanati. Iturria ha corso una cronometro individuale, resistendo con tenacia al ritorno degli inseguitori. Il connazionale Lastra, secondo, ha tagliato il traguardo a 6 secondi dal vincitore, in compagnia di Craddock, Howson e Bidard. Più indietro gli altri protagonisti della fuga di giornata. Staccatissimo il gruppo maglia rossa, a 18'37''. Una giornata tranquilla per gli uomini di classifica e per la maglia rossa, Primoz Roglic, dopo le fatiche della crono di Pau.

L'ordine d'arrivo dell'11^ tappa

1. Mikel Iturria (Euskadi) 4:36:44

2. Jonathan Lastra (Caja Rural) +6''

3. Lawson Craddock (Education First) +6''

4. Damien Howson (Mitchelton-Scott) +6''

5. Francois Bidard (Ag2r La Mondiale) +6''

La classifica generale

1 PRIMOZ ROGLIC in 36H 05' 29''

2 ALEJANDRO VALVERDE + 00H 01' 52''

3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO + 00H 02' 11''

4 NAIRO QUINTANA + 00H 03' 00''

5 TADEJ POGACAR + 00H 03' 05''

6 CARL FREDRIK HAGEN + 00H 04' 59''

7 RAFAL MAJKA + 00H 05' 42''

8 NICOLAS EDET + 00H 5' 49''

9 DYLAN TEUNS + 00H 06' 07''

10 WILCO KELDERMAN +00H 06'25''