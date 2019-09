Sepp Kuss ha conquistato la 15^ tappa della Vuelta: 154,4 km da Tineo a Santuario del Acebo, una frazione di alta montagna con quattro Gpm di prima categoria. Tappa conquistata dallo statunitense classe 1994 della Jumbo-Visma, al quinto successo della sua carriera: preceduti Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin) di 39'' e Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) di 40'', compagni di fuga staccati nel finale. Primoz Roglic resta in maglia rossa davanti ad Alejandro Valverde e incrementa il suo vantaggio rispetto alla terza posizione occupata da Tadej Pogacar che ha già conquistato due tappe in questa Vuelta. Anche Miguel Angel Lopez al quarto posto ha perso terreno rispetto allo sloveno. Tappa caratterizzata da una lunga fuga che però non ha portato a ribaltoni nella classifica generale. Lunedì si resta sulle montagne e si va in salita con la 16^ frazione da Pravia ad Alto de la Cubilla di 144,4 km con due GPM in programma. Martedì giornata di riposo, la Vuelta si concluderà domenica prossima a Madrid.

L'ordine d'arrivo della 15^ tappa

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

2. Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin) +39"

3. Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) +40"

4. Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) +53"

5. Mark Padun (Bahrain-Merida) +1'49"

La classifica generale

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 58H 10' 32''

2. Alejandro Valverde (Movistar) + 00H 02' 25''

3. Tadej Pogacar (UAE Emirates) + 00H 03' 42''

4. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana) + 00H 03' 59''

5. Nairo Quintana (Movistar) + 00H 05' 09''

6. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) + 00H 07' 14''

7. Nicolas Edet (Cofidis) + 00H 09' 08''

8. Wilco Kelderman (Team Sunweb) + 00H 09'15''

9. Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) + 00H 09' 44''

10. Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) + 00H 11' 39''