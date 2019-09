Mondiali, il calendario

22/09 Crono a squadre miste: due giri del circuito di Harrogate 27,6 km

23/09 Crono junior maschile: due giri del circuito di Harrogate 27,6 km

23/09 Crono junior femminile: un giro del circuito di Harrogate 13,7 km

24/09 Crono elite femminile: Ripon-Harrogate 30,3 km

24/09 Crono under 23 maschile: Ripon-Harrogate 30,3 km

25/09 Crono elite maschile: Northallerton-Harrogate 52,5 km

26/09 Prova in linea junior maschile: Richmond-Harrogate 144,5 km

27/09 Prova in linea under 23 maschile: Doncaster-Harrogate 186,9 km

27/09 Prova in linea junior femminile: Doncaster-Harrogate 86 km

28/09 Prova in linea elite femminile: Bradford-Harrogate 149,4 km

29/09 Prova in linea elite maschile: Leeds-Harrogate 280 km