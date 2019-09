Per Marina e Faustino ricordare papà - Fausto Coppi – è difficile. Erano entrambi bambini quando lui morì il 2 gennaio del 1960, ucciso dal virus della malaria diagnosticato troppo tardi per essere curato. Marina aveva 12 anni, Faustino quasi 5. Marina è figlia di Bruna Ciampolini, la prima moglie di Fausto. Faustino è il figlio di Giulia Occhini, la Dama Bianca, la donna dello scandalo perché per lei il 5 volte vincitore del Giro lasciò la famiglia. Per entrambi furono anni difficili, senza papà e con il dolore delle loro mamme, entrambe profondamente innamorate di lui. Solo il tempo ha alleggerito la sofferenza ed entrambi hanno imparato, crescendo, chi fosse davvero il loro papà e quali imprese avesse compiuto in sella e non solo, e se poco ricordano dei trionfi sportivi nessuno dei due però ha dimenticato l’affetto e l’attenzione che aveva il Campionissimo nei loro confronti.

I successi e gli aneddoti della vita di Fausto Coppi sono aumentati nella memoria dei figli strada facendo. Per loro è come se la vita di papà fosse racchiusa in un grande cassetto mai chiuso che in ogni occasione, che sia un evento, una commemorazione o altro, si arricchisce di un fatto nuovo raccontato da qualcuno che ha vissuto un pezzo di vita con Fausto. Così ogni aneddoto si unisce agli altri e il cassetto continua a riempirsi e più parli con Marina e Faustino e più ti accorgi che si potrebbe andare avanti all’infinito.