Berlino '89, il ciclismo ai tempi della DDR

Innovatori confinati. Ecco chi erano i campioni del ciclismo DDR. Dilettanti, fortissimi ad Olimpiadi e Mondiali, ma al contrario, dei compagni dell’atletica o del nuoto impossibilitati a confrontarsi nelle corse che tutti conoscono, per capirci Giro o Tour, Sanremo o Roubaix. Cosa avrebbero fatto contro Moser e Saronni? Sicuramente hanno portato il ciclismo nella galleria del vento, oltre che negli albi d’oro dei dilettanti. Manubri a corna di bue, vestiti in lycra, alta frequenza di pedalate, temi che oggi conosciamo tutti, ma allora no.

Il più forte? Forse Olaf Ludwig, classe 1960, passato professionista, tardi, alla Panasonic, super squadra olandese, trentenne, nel 1990, con l’oro delle olimpiadi, proibite ai prof fino al 1996, addosso. O forse i figli del sistema DDR, quelli nati dal 1970 in avanti, quelli che avevano 18-19 anni alla caduta del muro, i vari Ullrich, Tour e Olimpiadi, Zabel, quattro Sanremo e sei maglie verdi, per finire con Fiedler, il re della velocità in pista.