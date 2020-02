1/36

Piazza degli Eroi di Budapest, dove il prossimo 9 maggio prenderà il via con una cronometro la 103^ edizione del Giro d'Italia. Quella dall'Ungheria sarà la 14^ partenza dall'estero per la corsa e la prima da un Paese dell'Est Europeo (foto credit: RCS Sport per concessione delle città di tappa)



Essere Peter Sagan: il Giro d'Italia ha il suo "Joker"