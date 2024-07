Tadej Pogacar ha messo la firma sul Tour vincendo anche la crono a Nizza. Poi il via alla festa: dai compagni di squadra tutti vestiti in maglia gialla per celebrare la sua impresa, fino a… Tutte le foto più belle

