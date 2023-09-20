Ha vinto a Zurigo nel 2024 e a Kigali nel 2025. A Montréal 2026 però non ci sarà. Tadej Pogacar non potrà ambire al tris mondiale causa infortunio, ma non mancano di certo i pretendenti al titolo in grado di rendere la gara canadese spettacolare, emozionante e soprattutto incerta. Potrebbe approfittarne l'Italia? Gli azzurri sono a secco di successi dal 2008 nella prova maschile élite in linea. Ecco l'albo d'oro completo della specialità
TUTTI I CONVOCATI DEL MONDIALE - CHI SONO I CONVOCATI AZZURRI
- 1927: Alfredo Binda (ITA) (nella foto)
- 1928: Georges Ronsse (BEL)
- 1929: Georges Ronsse (BEL)
- 1930: Alfredo Binda (ITA)
- 1931: Learco Guerra (ITA)
- 1932: Alfredo Binda (ITA)
- 1933: Georges Speicher (FRA)
- 1934: Karel Kaers (BEL)
- 1935: Jean Aerts (BEL)
- 1936: Antonin Magne (FRA)
- 1937: Éloi Meulenberg (BEL)
- 1938: Marcel Kint (BEL)
- 1939-1945: non disputati causa 2^ Guerra Mondiale
- 1946: Hans Knecht (SVI)
- 1947: Theo Middelkamp (OLA)
- 1948: Alberic Schotte (BEL)
- 1949: Rik Van Steenbergen (BEL)
- 1950: Alberic Schotte (BEL)
- 1951: Ferdi Kübler (SVI)
- 1952: Heinz Müller (GER)
- 1953: Fausto Coppi (ITA) (nella foto)
- 1954: Louison Bobet (FRA)
- 1955: Stan Ockers (BEL)
- 1956: Rik Van Steenbergen (BEL)
- 1957: Rik Van Steenbergen (BEL)
- 1958: Ercole Baldini (ITA)
- 1959: André Darrigade (FRA)
- 1960: Rik Van Looy (BEL)
- 1961: Rik Van Looy (BEL)
- 1962: Jean Stablinski (FRA)
- 1963: Benoni Beheyt (BEL)
- 1964: Jan Janssen (OLA)
- 1965: Tom Simpson (GBR)
- 1966: Rudi Altig (GER)
- 1967: Eddy Merckx (BEL)
- 1968: Vittorio Adorni (ITA) nella foto
- 1969: Harm Ottenbros (OLA)
- 1970: Jean-Pierre Monseré (FRA)
- 1971: Eddy Merckx (BEL)
- 1972: Marino Basso (ITA)
- 1973: Felice Gimondi (ITA)
- 1974: Eddy Merckx (BEL)
- 1975: Hennie Kuiper (OLA)
- 1976: Freddy Maertens (OLA)
- 1977: Francesco Moser (ITA)
- 1978: Gerrie Knetemann (OLA)
- 1979: Jan Raas (OLA)
- 1980: Bernard Hinault (FRA)
- 1981: Freddy Maertens (OLA)
- 1982: Giuseppe Saronni (ITA) (nella foto)
- 1983: Greg LeMond (USA)
- 1984: Claude Criquielion (BEL)
- 1985: Joop Zoetemelk (OLA)
- 1986: Moreno Argentin (ITA)
- 1987: Stephen Roche (IRL)
- 1988: Maurizio Fondriest (ITA)
- 1989: Greg LeMond (USA)
- 1990: Rudy Dhaenens (BEL)
- 1991: Gianni Bugno (ITA)
- 1992: Gianni Bugno (ITA)
- 1993: Lance Armstrong (USA)
- 1994: Luc Leblanc (FRA)
- 1995: Abraham Olano (SPA)
- 1996: Johan Museeuw (BEL)
- 1997: Laurent Brochard (FRA)
- 1998: Oscar Camenzind (SVI)
- 1999: Oscar Freire (SPA)
- 2000: Romans Vainšteins (LET)
- 2001: Óscar Freire (SPA)
- 2002: Mario Cipollini (ITA)
- 2003: Igor Astarloa (SPA)
- 2004: Óscar Freire (SPA)
- 2005: Tom Boonen (BEL)
- 2006: Paolo Bettini (ITA)
- 2007: Paolo Bettini (ITA)
- 2008: Alessandro Ballan (ITA)
- 2009: Cadel Evans (AUS)
- 2010: Thor Hushovd (NOR)
- 2011: Mark Cavendish (GBR)
- 2012: Philippe Gilbert (BEL)
- 2013: Rui Costa (POR)
- 2014: Michal Kwiatkowski (POL)
- 2015: Peter Sagan (SVC)
- 2016: Peter Sagan (SVC)
- 2017: Peter Sagan (SVC)
- 2018: Alejandro Valverde (SPA)
- 2019: Mads Perdersen (DAN)
- 2020: Julian Alaphilippe (FRA)
- 2021: Julian Alaphilippe (FRA)
- 2022: Remco Evenepoel (BEL)
- Belgio: 27 vittorie
- Italia: 19 vittorie*
- Francia: 10 vittorie
- Olanda: 8 vittorie
- Spagna: 6 vittorie
- Svizzera: 3 vittorie**
- Stati Uniti: 3 vittorie
- Slovacchia: 3 vittorie
- Germania: 2 vittorie
- Gran Bretagna: 2 vittorie
- Slovenia: 2 vittorie
**A parità di vittorie, in classifica è posizionata meglio la nazionale con più podi
- Alfredo Binda, Oscar Freire, Rik van Steenbergen, Eddy Merckx, Peter Sagan: 3 vittorie
- Greg LeMond, Rik van Looy, Paolo Bettini, Freddy Maertens, Gianni Bugno, Georges Ronsse, Alberic Schlotte, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar: 2 vittorie