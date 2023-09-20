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Mondiali di ciclismo, l'albo d'oro dei campioni del mondo

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Ha vinto a Zurigo nel 2024 e a Kigali nel 2025. A Montréal 2026 però non ci sarà. Tadej Pogacar non potrà ambire al tris mondiale causa infortunio, ma non mancano di certo i pretendenti al titolo in grado di rendere la gara canadese spettacolare, emozionante e soprattutto incerta. Potrebbe approfittarne l'Italia? Gli azzurri sono a secco di successi dal 2008 nella prova maschile élite in linea. Ecco l'albo d'oro completo della specialità

TUTTI I CONVOCATI DEL MONDIALE - CHI SONO I CONVOCATI AZZURRI

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