Si corre oggi a Glasgow, in Scozia, la 96^ edizione dei Campionati del mondo di ciclismo su strada. I migliori ciclisti del pianeta a caccia della tanto agognata maglia arcobaleno. L'Italia vanta ben 19 titoli, alle spalle solo del Belgio del campione in carica Evenepoel, ma non sale sul gradino più alto del podio dal lontano 2008. Ecco l'albo d'oro completo e tutti i vincitori del titolo iridato