La Strade Bianche, classica inserita nel calendario del World Tour e in programma sabato 7 marzo, è stata annullata. Dopo un vertice in Prefettura a Siena, si è deciso per la cancellazione della corsa con partenza e arrivo proprio a Siena. Questo il comunicato di RCS Sport: "Dopo l’incontro di questa mattina presso la Prefettura di Siena in presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e del Sindaco di Siena, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, RCS Sport in accordo con le autorità competenti ha deciso di annullare le corse di ciclismo in programma sabato 7 marzo Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite - si legge -.

RCS Sport attraverso la Federazione Ciclistica Italiana chiederà all’UCI di ricollocare le corse di ciclismo Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite in altra data del calendario ciclistico internazionale". Al momento non si conoscono dettagli relativi alle altre competizioni ciclistiche che si terranno in Italia durante il periodo in cui varrà il decreto, ovvero Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), Milano-Sanremo (21 marzo) e Il Giro di Sicilia (1-4 aprile). Come comunicato nelle scorse ore da RCS Sport, arriveranno "aggiornamenti e i dettagli nei prossimi giorni, in seguito alle riunioni con le autorità competenti".