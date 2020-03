Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi e le ricadute sullo sport

Da oggi in vigore le nuove norme decise dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Sport a porte chiuse fino al 3 aprile, scuole e università chiuse da oggi in tutta Italia. La Figc si adegua e ufficializza le partite di Serie A senza pubblico. Si attende quindi la comunicazione della Lega Serie A su date e orari dei recuperi della 26^ giornata: Milan-Genoa, Parma-Spal, Samp-Verona, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia e Juve-Inter dovrebbero giocarsi a porte chiuse nel prossimo weekend, tra sabato 7 e lunedì 9 marzo. Basket, confermata a porte chiuse Valencia-Milano di Eurolega. Si va verso lo stesso trattamento per Valencia-Atalanta di Champions League. "Decisione definitiva", ha spiegato la consigliera regionale alla Sanità. Si attende l'ufficialità della Uefa

LE 21 NORME PER GLI SPORTIVI CONTRO IL CORONAVIRUS