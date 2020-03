Come previsto e prevedibile, è arrivata anche la presa di posizione dell'UCI, che ha ufficialmente fermato il ciclismo almeno fino al 3 aprile a causa dell'emergenza coronavirus. La Parigi-Nizza è stata dunque l'ultima corsa disputata dai professionisti. La pandemia che sta colpendo il mondo aveva già prodotto decisioni drastiche, come l'annullamento di Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Volta a Catalunya, Giro di Normandia e delle semiclassiche del Nord, su tutti la Gent-Wevelgem. Non solo, la partenza del Giro d'Italia, in programma a maggio da Budapest, è stata rimandata a data da destinarsi. L'UCI, nel comunicato, ha specificato che "comunicherà in una fase successiva l'eventuale ricollocazione di nuove date, secondo le possibilità offerte dal Calendario internazionale UCI ma senza alcuna garanzia". Il presidente dell'UCI, David Lappartient ha dichiarato: “La situazione internazionale legata al coronavirus è accelerata bruscamente negli ultimi giorni, soprattutto in Europa, il che ha spinto le autorità ad adottare misure drastiche che hanno un impatto notevole sul nostro sport in particolare. Di fronte a questa situazione senza precedenti e in evoluzione, dobbiamo adattare e adottare le misure necessarie per garantire, per quanto possibile, la sicurezza delle persone ai nostri eventi e l'equità sportiva".