Niente Classiche del Nord, almeno non ad aprile. Gli organizzatori hanno infatti ufficializzato il rinvio di Parigi-Roubaix (12 aprile), Freccia-Vallone (22 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile) a causa dell'emergenza coronavirus. Il tutto in attesa della comunicazione ufficiale del Giro delle Fiandre, previsto per il 5 aprile. Si tratta dell'ennesima corsa che salta a causa della pandemia COVID-19 dopo Milano-Sanremo e il posticipo del Giro d'Italia. Questo il comunicato di ASO: "Nel quadro della lotta contro la propagazione del Coronavirus, Amaury Sport Organisation, in accordo con l'UCI, ha deciso di non organizzare nelle date previste la Parigi-Roubaix, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. In stretta collaborazione con l'UCI e i corridori, gli organizzatori hanno già cominciato a lavorare per tentare di recuperare questi monumenti del ciclismo mondiale al quale squadre, corridori e pubblico sono fortemente attaccate". Tra le Classiche monumento, già rinviate Sanremo, Roubaix e Liegi, manca ancora all'appello il Fiandre, in programma il 5 aprile, la cui cancellazione è stata già data per certa da Ministro dello sport fiammingo nei giorni scorsi.