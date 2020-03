4/14 ©Getty

La Francia, in festa per il 14 luglio, non riesce però a gioire troppo per Gallopin in maglia gialla. Nella 10^ frazione, con arrivo a La Planche des Belles Filles, Nibali stacca tutti e va a vincere in solitario, riconquistando la leadership della corsa.

Gli eventi di quel magico 2014