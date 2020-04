Cassani-Paternoster: "Che voglia di ciclismo!"

Ciclismo protagonista a Casa Sky Sport, che ha avuto come ospiti il CT della Nazionale di ciclismo Davide Cassani e la campionessa europea U23 Letizia Paternoster. Cassani ha parlato della ripartenza del ciclismo professionistico: "Sto passando la quarantena come tutti, in casa - ha detto il CT azzurro -. E' importante ripartire, soprattutto per i giovani che hanno bisogno della strada. Siamo in contatto con la Federazione per capire come ripartire. Per i pro abbiamo la data del 29 agosto, in cui comincia il Tour. Il Giro sarà ad ottobre, la Vuelta subito dopo. La speranza è cominciare le gare ad agosto". Lo spostamento in autunno del Giro lascia qualche perplessità relativa alle condizioni meteo che troveranno i ciclisti: "Il Giro a ottobre? Di solito il meteo ultimamente ci aveva regalato un mese mite, in questo 2020 non avevamo alternativa - ha spiegato Cassani -. Ci vuole fortuna, ricordiamo che nelle ultime edizioni del Giro hanno annullato delle tappe per maltempo ed era maggio. Servirà una buona dose di fortuna e a quel punto si potranno disputare tutte le tappone di montagna". Poi l'analisi sul momento degli scalatori azzurri, che al di fuori di Nibali non hanno prodotto altri fenomeni negli ultimi anni: "Fino a due o tre anni fa non avevamo corse a tappe di montagna per i dilettanti - ha detto Cassani -. In Federazione abbiamo ripristinato il Giro Giovani e questo sarà fondamentale per alzare il livello e di conseguenza avere professionisti che vadano forte in montagna come nel passato". Cassani è da sempre un portavoce della sicurezza stradale: "In questi giorni siamo stati diligenti, noi ciclisti siamo stati i primi a voler restare a casa - ha detto il CT azzurro -. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, il metro e mezzo di distanza. Oggi con il virus dovremo stare ancora più attenti. Quello della sicurezza è un grosso problema, c'è bisogno di rispetto reciproco". Infine una carezza a Letizia: "Paternoster è una campionessa fondamentale per il movimento, ci aspettiamo molto dal suo gruppo e non solo per Tokyo. Penso già a Parigi 2024, in cui potremo avere in pista un quartetto di stelle assolute".