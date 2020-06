Uran regala una bicicletta al 'campesino volante'

Rigoberto Uran e il 'campesino volante', puntata 2. Il vice-campione olimpico a Londra 2012 ha voluto regalare una bicicletta al contadino che qualche giorno fa gli aveva tenuto testa durante un allenamento sulle montagne colombiane, spingendo il ciclista professionista della EF a toccare punte di 45 km/h per tenerselo alle spalle. In un video postato su Instagram, Uran ha voluto omaggiare Iván Darío Jiménez, contadino che si occupa della coltivazione di fiori, di un kit di allenamento completo e di una bicicletta da professionista. "Adesso potrai sfrecciare a 50 km/h", gli ha detto Rigoberto, settimo lo scorso anno al Tour de France e in procinto di cominciare la stagione, che prenderà il via con le Strade Bianche il prossimo 1 agosto.