"Warm Up Ciclismo 2020", si torna a pedalare

In Emilia-Romagna è scattato "Warm Up Ciclismo 2020", primo evento post lockdown. La manifestazione, che segue il nuovo protocollo della Federciclismo (lo stesso di tutte le gare professionistiche in calendario dal 1° agosto in Italia) è multidisciplina con coinvolgimento nazionale. L’evento, senza pubblico, ha fatto segnare il tutto esaurito con atleti di ben 132 società sportive iscritte. Presenti anche due rappresentative della nazionale: l’Under 23 e il team mountain bike, convocate da Amadori e Celestino