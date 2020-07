Giro d'Italia 2020, il nuovo percorso: tutte le tappe

Ufficializzato il nuovo percorso della corsa rosa dopo lo stop dovuto al coronavirus. Via in Sicilia il 3 ottobre (con quattro tappe), arrivo a Milano il 25 ottobre. Tre le cronometro, sette gli arrivi in salita con sei tappe di alta montagna

Il Giro d’Italia ha conosciuto oggi il suo nuovo percorso dopo lo stop dovuto al coronavirus. La corsa rosa prenderà il via dalla Sicilai il 3 ottobre prossimo con la cronometro di 15 km Monreale Palermo. Arrivo domenica 25 ottobre a Milano. Variazioni al Sud per la partenza, ma gran parte del tracciato resta originale. Grande novità il via in Sicilia con quattro tappe al posto dell’Ungheria. Nuovi invece gli arrivi di Matera (sesta frazione), e Roccaraso (traguardo in salita della decima tappa). Saranno invece tre le tappe a cronometro (la partenza, l’arrivo e la Conegliano-Valdobbiadene del 17 ottobre); sette gli arrivi in salita di cui sei in alta montagna.