Fiandre 2025, diretta il 6 aprile su Eurosport

Inizia la campagna del Nord con il Giro delle Fiandre. La seconda Classica-Monumento della stagione prevede sette brevi tratti di pavè ma soprattutto 16 scalate dei mitici muri delle colline fiamminghe. Si prospetta un nuovo duello tra van der Poel e Pogacar, con la speranza italiana che Ganna possa risultare ancora il terzo incomodo. La corsa inizierà domenica 6 aprile alle 10 e sarà in diretta su Eurosport 1, in streaming anche su Sky Go e NOW

Dopo la Milano-Sanremo, la seconda Classica-Monumento della stagione è come sempre il Giro delle Fiandre. Da diversi giorni si stanno correndo molte corse in Belgio, dalla E3 Saxo Classic all'Attraverso le Fiandre, gare preparatorie all'appuntamento più atteso, quello che parte da Bruges e arriva a Oudenaarde dopo 269 chilometri trascorsi tra pavè e soprattutto muri. Sono le tipiche salite delle Fiandre, brevi ma ripidissime: 12 in totale, ma da percorrere per un totale di 16 volte e tutte concentrate nella seconda metà di gara. Van der Poel si è già iscritto per tre edizioni all'albo d'oro e vuole raggiungere un poker da record, ma di fronte avrà un Pogacar che lo ha già sconfitto nel 2023.